В КХЛ объяснили, почему топ-матчи лиги зачастую начинаются в одно и то же время

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему матчи между лидерами лиги зачастую начинаются в одно и то же время.

«Нельзя развести все топ-матчи по разным дням, потому что у нас клубы едут в поездки, и эти встречи должны играться через день. Клубы не могут застревать в поездке на два дня. Поэтому вот так получается. Но хорошо, что становится всё больше интересных матчей, которые вам хочется смотреть», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами, но руководство клуба обещало разобраться с ними в ближайшее время.