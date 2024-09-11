Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ — о Разине: такие высказывания не красят ни его, ни всю лигу

Президент КХЛ — о Разине: такие высказывания не красят ни его, ни всю лигу
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева после скандальной встречи между командами на предсезонке. Разин увёл команду в раздевалку и не стал доигрывать матч.

«Поведение Разина и его слова о Леонтьеве? Я понимаю, что такие высказывания не красят Разина. И всю лигу это не красит. Но раньше у нас работал Комитет по этике, он был прикреплён к ФХР, и туда входили наши юристы.

Сейчас же мы делаем своё положение по этике. За такими вещами мы будем следить и будем вызывать, если увидим, что произошёл стоящий того эпизод. Тогда мы будем накладывать штрафы», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Больше хайпа — меньше уважения. Ротенберг и Разин задают новый тренд в КХЛ?
Больше хайпа — меньше уважения. Ротенберг и Разин задают новый тренд в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android