Президент КХЛ — о Разине: такие высказывания не красят ни его, ни всю лигу

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева после скандальной встречи между командами на предсезонке. Разин увёл команду в раздевалку и не стал доигрывать матч.

«Поведение Разина и его слова о Леонтьеве? Я понимаю, что такие высказывания не красят Разина. И всю лигу это не красит. Но раньше у нас работал Комитет по этике, он был прикреплён к ФХР, и туда входили наши юристы.

Сейчас же мы делаем своё положение по этике. За такими вещами мы будем следить и будем вызывать, если увидим, что произошёл стоящий того эпизод. Тогда мы будем накладывать штрафы», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.