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Глава КХЛ рассказал, какие клубы могут провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте

Глава КХЛ рассказал, какие клубы могут провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига хочет провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте. Клубами, заявленными на участие в этом матче, являются «Спартак» и минское «Динамо».

«КХЛ прорабатывает проведение в Ташкенте матча «Спартака» и минского «Динамо». Клубы к этому готовы. Мы с ними уже общались. Кроме того, Нижний Новгород хочет провести игру на открытом воздухе. Этот вариант тоже рассматриваем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами, но руководство клуба обещало разобраться с ними в ближайшее время.

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