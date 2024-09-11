Глава КХЛ рассказал, какие клубы могут провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига хочет провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте. Клубами, заявленными на участие в этом матче, являются «Спартак» и минское «Динамо».

«КХЛ прорабатывает проведение в Ташкенте матча «Спартака» и минского «Динамо». Клубы к этому готовы. Мы с ними уже общались. Кроме того, Нижний Новгород хочет провести игру на открытом воздухе. Этот вариант тоже рассматриваем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами, но руководство клуба обещало разобраться с ними в ближайшее время.