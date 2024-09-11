Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг сообщил важные новости о травмированных лидерах СКА

Роман Ротенберг сообщил важные новости о травмированных лидерах СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил важные новости о травмированных лидерах команды. Капитан СКА Александр Никишин готов к игре, а нападающему Василию Глотову потребуется больше времени на восстановление.

«У нас есть позитивные новости. Готовы играть наши лидеры – капитан Александр Никишин и Андрей Педан, которые восстановились после травм, полученных ещё в прошлом сезоне. Рвётся в бой Сергей Плотников, выздоровел и Никита Серебряков.

К сожалению, повреждение, которое Василий Глотов получил на турнире Пучкова, оказалось сложнее, чем казалось изначально. Здоровье нашего лидера важнее всего, мы дадим ему полноценно восстановиться, не будем форсировать его подготовку. Продолжают восстановление Сергей Андронов, Артем Земчёнок, Иван Зинченко и Павел Мойсевич», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Каменский: Александр Никишин давно готов к переходу в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android