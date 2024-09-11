В КХЛ ответили, возможно ли возвращение в лигу института драфта

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, возможно ли возвращение в лигу института драфта. Ранее драфт КХЛ проводился с 2009 по 2016 годы.

«На данный момент у нас много времени заняла подготовка к текущему сезону. Мы вернёмся к доработке этой идеи в ближайшее время и уже в декабре сможем с клубами что‑то обсуждать, какие у нас будут наработки по драфту. Обсудим перед Новым годом на общем собрании», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов объяснил, почему матчи между лидерами лиги зачастую начинаются в одно и то же время. Президент КХЛ прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана и рассказал, какие клубы могут провести матч регулярного чемпионата в Ташкенте.