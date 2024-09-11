КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей по итогам сезона-2023/2024

Всего между клубами по итогам сезона 2023/2024 распределено 1 175 183 272 руб., что является рекордной по общей сумме выплатой за десять лет, сообщает пресс-служба лиги. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.

Начиная с сезона-2023/2024, распределение средств в клубы производится следующим образом:

30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% – согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения; стоимость спортивного результата; финансирование; несвоевременная оплата трудов хоккеистов; исполнение норм технического регламента; посещаемость и заполняемость арен; сервисы для зрителей; ТВ-индекс; доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания; работа со СМИ).

Суммы выплат вознаграждений клубам КХЛ по итогам сезона-2023/2024 Фото: КХЛ

Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервисов для игроков –закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, создание восстановительных зон для игроков.