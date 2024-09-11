Экс-вратарь НХЛ Роберто Луонго помог команде пивной лиги победить действующего чемпиона

Бывший голкипер НХЛ Роберто Луонго откликнулся на объявление «требуется вратарь» на Facebook и помог команде пивной лиги победить действующего чемпиона со счётом 4:2. 43-летний канадец завершил карьеру в 2019 году. В НХЛ он выступал за «Флориду Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Фото: аккаунт Луонго в соцсети

Луонго завершил игровую карьеру в 2019 году, а в феврале 2021 года был назначен помощником генерального менеджера канадской сборной на ОИ-2022. Будучи игроком, в составе сборной Канады он дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014), один раз выигрывал золото Кубка мира (2016) и дважды становился чемпионом мира (2003 и 2004).

Летом член Зала славы и советник генерального менеджера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго отведал пасты из Кубка Стэнли. Напомним, «пантеры» впервые в своей истории стали обладателями главного трофея лиги.