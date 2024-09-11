«Амур» спас матч на последней минуте и нанёс «Авангарду» первое поражение в сезоне

В Омске прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой хабаровской команды со счётом 3:2 по буллитам.

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт с передачи Даррена Дица. В середине первого периода Диц удвоил преимущество хозяев с передачи Алексея Макеева. Долгое время счёт в матче оставался неизменным, пока на 53-й минуте гости его не размочили — отличился Девин Броссо, которому ассистировал Кэмерон Ли. На последней минуте третьего периода Броссо оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В серии буллитов победу одержал «Амур». Ворота команды защищали голкиперы Павел Хомченко и Игорь Бобков.

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Таким образом, «Авангард» впервые проиграл в четырёх стартовых матчах сезона. «Амур» одержал вторую победу кряду.