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Авангард — Амур, результат матча 11 сентября, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Амур» спас матч на последней минуте и нанёс «Авангарду» первое поражение в сезоне
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В Омске прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой хабаровской команды со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5)     2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4)     2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5)     2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5)     2:3 Дрозг – 65:00    

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт с передачи Даррена Дица. В середине первого периода Диц удвоил преимущество хозяев с передачи Алексея Макеева. Долгое время счёт в матче оставался неизменным, пока на 53-й минуте гости его не размочили — отличился Девин Броссо, которому ассистировал Кэмерон Ли. На последней минуте третьего периода Броссо оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В серии буллитов победу одержал «Амур». Ворота команды защищали голкиперы Павел Хомченко и Игорь Бобков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Авангард» впервые проиграл в четырёх стартовых матчах сезона. «Амур» одержал вторую победу кряду.

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