Нападающий Макс Пасиоретти подписал просмотровый контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний Пасиоретти сыграл 51 матч за «столичных» суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 24 (4+20) очка. «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф-2024, всухую уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

Выбранный «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 22-м номером нападающий Макс Пасиоретти набрал 668 (330+338) очков в 902 играх регулярного сезона и 50 очков — 25 голов и 25 результативных передач — в 78 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Бостон Брюинз» в серии из семи матчей.