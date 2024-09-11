Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в результативном матче с «Автомобилистом»

В Уфе прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась результативной победой уфимского клуба со счётом 5:3.
Дублем отметился нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров. Ещё по голу в составе уфимской команды забили Александр Хмелевски, Джош Ливо и Григорий Панин. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Данил Романцев и Стефан Да Коста. Ворота команд защищали голкиперы Семён Вязовой и Евгений Аликин.
Таким образом, уфимский «Салават Юлаев» одержал третью победу кряду на старте нового сезона КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд в четырёх матчах сезона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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