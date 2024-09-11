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Салават Юлаев — Автомобилист, результат матча 11 сентября, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в результативном матче с «Автомобилистом»
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В Уфе прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась результативной победой уфимского клуба со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 11:45 (5x5)     1:1 Меркли (Зборовский, Трямкин) – 12:30 (5x5)     2:1 Шаров (Ремпал, Тодд) – 20:19 (5x4)     3:1 Хмелевски (Шаров, Ремпал) – 34:26 (5x4)     4:1 Панин – 40:41 (5x5)     4:2 Романцев (Денежкин, Каштанов) – 44:34 (5x5)     5:2 Шаров (Ремпал, Кузьмин) – 45:10 (5x5)     5:3 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 45:23 (5x5)    

Дублем отметился нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров. Ещё по голу в составе уфимской команды забили Александр Хмелевски, Джош Ливо и Григорий Панин. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Данил Романцев и Стефан Да Коста. Ворота команд защищали голкиперы Семён Вязовой и Евгений Аликин.

Таким образом, уфимский «Салават Юлаев» одержал третью победу кряду на старте нового сезона КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд в четырёх матчах сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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