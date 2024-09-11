СКА продал все билеты на первый домашний матч с «Трактором»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что все билеты на первый домашний матч в Санкт-Петербурге проданы. Соперником армейцев станет челябинский «Трактор». Встреча пройдёт 12 сентября и начнётся в 19:30 мск.

«Все билеты на игру с «Трактором» проданы. Спасибо огромное всем нашим болельщикам. Мы это очень ценим», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне СКА одержал лишь одну победу в трёх стартовых матчах. Петербургский клуб потерпел поражения в матчах с «Металлургом» (4:5 ОТ) и «Локомотивом» (0:2). Единственную победу СКА одержал над «Ладой» со счётом 3:1. «Трактор» также потерпел два поражения в трёх стартовых матчах нового сезона. Челябинцы обыграли «Барыс» (4:1), но уступили «Автомобилисту» (2:3) и «Салавату Юлаеву» (1:2 Б).