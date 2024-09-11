Фридман сообщил, что Левшунов получил травму на тренировке и выбыл на несколько недель

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что защитник «Чикаго» Артём Левшунов получил травму ноги и выбыл на несколько недель.

«Артём Левшунов не будет участвовать в Tom Kurvers Showcase на этой неделе из-за незначительной травмы после удара по ноге на тренировке. Ожидается, что он будет передвигаться в специальном ботинке и выбыл на несколько недель», — написал Фридман в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, Левшунов выбран «ястребами» на драфте НХЛ — 2024 под общим вторым номером. Он установил рекорд для белорусских игроков на драфте НХЛ. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

За 38 матчей в NCAA Левшунов записал в свой актив девять шайб и 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.