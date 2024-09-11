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«Самолюбие взыграло». Главный тренер «Амура» — о волевой победе над «Авангардом» в гостях

«Самолюбие взыграло». Главный тренер «Амура» — о волевой победе над «Авангардом» в гостях
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил волевую победу в матче с «Авангардом» (3:2 Б). Хабаровская команда сравняла счёт на последней минуте, уступая по ходу третьего периода с разницей в две шайбы.

«Первый период полностью доминировал «Авангард». Мы его проспали, есть претензии по движению, шайба не держалась, много единоборств проигрывали. В перерыве сделали корректировку и потихоньку начали игру переламывать, переводить в зону атаки. В принципе, характером и настроем команды доволен. Парни забили хорошие голы, шли до конца и выиграли игру.

Мотивации в начале слабой не было. Где-то сказалась, может быть, наша долгосрочная поездка, мы полтора месяца уже в пути. Парням просто не хватало эмоций, скажу честно. На утренней раскатке всё было нормально, но на предыгровой разминке я видел, что ребята без эмоций. А «Авангард» вышел заряженным, надо отдать должное.

Сложно было добиться этого перелома в игре, это ведь не только от тренера зависит. Благодарен парням, что они из себя достали. Эмоции-то можно давать любые, хвалить или ругаться, но если человек закрылся, то ничего не будет. Значит, парни сегодня поняли, что я хочу. Самолюбие взыграло», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5)     2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4)     2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5)     2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5)     2:3 Дрозг – 65:00    
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