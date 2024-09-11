«Не надо баловаться». Мартемьянов рассказал предысторию яркой речи в раздевалке «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал предысторию яркой речи в раздевалке после победного матча с «Барысом» (5:1) в Астане.

«Расскажу вам предысторию моей речи в Астане. У нас в команде заведено так, что даже после проигранных матчей я команду хвалю. Вот, например, игра с «Витязем» была очень качественной, хорошей, но не забили и, конечно, проиграли. В Астане я сказал, что нужно с уважением к сопернику относиться, не надо баловаться, надо играть в хоккей. Для сплочения коллектива, для любого вратаря важно отыграть «на ноль», и я за это ратовал, чтобы команда билась до конца, а не играла в легковесный хоккей. Я опасался, что это баловство может перейти на сегодняшний матч. Может, мои слова задели кого-то, но у нас так заведено: хорошо играем – хвалю, плохо играем – скажу всё честно в глаза любому», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.