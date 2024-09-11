Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура»: с Дальним Востоком сложно планировать, когда ты покатишь

Главный тренер «Амура»: с Дальним Востоком сложно планировать, когда ты покатишь
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о специфике работы в дальневосточном клубе и заявил, что очень много факторов могут повилять на игру хабаровской команды.

«С Дальним Востоком сложно планировать, когда ты покатишь. Честно скажу, не первый год здесь работаю. Любой фактор может сказаться, совершенно любой. Тут всё зависит от состояния игрока: ноги-руки могут бежать, а голова — не работать, и наоборот. Мы постоянно меняем часовые пояса, время, проходим акклиматизацию, а затем, возвращаясь домой, – реакклиматизацию, а это ещё более сложный процесс. Но ничего, парни стойкие. Надеюсь, что они знают, как перестраиваться, и умеют это делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5)     2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4)     2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5)     2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5)     2:3 Дрозг – 65:00    
Материалы по теме
Видео
«Амур» спас матч на последней минуте и нанёс «Авангарду» первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android