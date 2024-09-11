Главный тренер «Амура»: с Дальним Востоком сложно планировать, когда ты покатишь

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о специфике работы в дальневосточном клубе и заявил, что очень много факторов могут повилять на игру хабаровской команды.

«С Дальним Востоком сложно планировать, когда ты покатишь. Честно скажу, не первый год здесь работаю. Любой фактор может сказаться, совершенно любой. Тут всё зависит от состояния игрока: ноги-руки могут бежать, а голова — не работать, и наоборот. Мы постоянно меняем часовые пояса, время, проходим акклиматизацию, а затем, возвращаясь домой, – реакклиматизацию, а это ещё более сложный процесс. Но ничего, парни стойкие. Надеюсь, что они знают, как перестраиваться, и умеют это делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.