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Звягин объяснил, почему «Авангард» проиграл «Амуру» матч, в котором вёл 2:0

Звягин объяснил, почему «Авангард» проиграл «Амуру» матч, в котором вёл 2:0
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин назвал причины поражения в матче с «Амуром» (2:3 Б), в котором омская команда вела со счётом 2:0 в середине третьего периода.

«Хорошая игра. Думаю, интересная для болельщиков. Обидно, что мы не смогли весь матч играть так, как в первом периоде, в плане принятия решений. В остальном ребят упрекнуть не в чем, все бились, боролись. Но нужно отдать должное сопернику, они проявили характер и вернулись в игру.

Началось всё со второго периода. Появились проблемы с принятием решений. Ребятам хотелось играть рационально, но всё равно эмоции захлёстывают, хочется забить. Начали терять шайбу там, где её терять не нужно, стали пропускать контратаки, удаление заработали. И после наших же ошибок соперник создал несколько голевых моментов, инициатива перешла из рук в руки», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5)     2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4)     2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5)     2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5)     2:3 Дрозг – 65:00    
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