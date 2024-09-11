Звягин объяснил, почему «Авангард» проиграл «Амуру» матч, в котором вёл 2:0

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин назвал причины поражения в матче с «Амуром» (2:3 Б), в котором омская команда вела со счётом 2:0 в середине третьего периода.

«Хорошая игра. Думаю, интересная для болельщиков. Обидно, что мы не смогли весь матч играть так, как в первом периоде, в плане принятия решений. В остальном ребят упрекнуть не в чем, все бились, боролись. Но нужно отдать должное сопернику, они проявили характер и вернулись в игру.

Началось всё со второго периода. Появились проблемы с принятием решений. Ребятам хотелось играть рационально, но всё равно эмоции захлёстывают, хочется забить. Начали терять шайбу там, где её терять не нужно, стали пропускать контратаки, удаление заработали. И после наших же ошибок соперник создал несколько голевых моментов, инициатива перешла из рук в руки», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.