Звягин: в хоккей играют не роботы и не на приставке. «Авангард» — не исключение из правил

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал обидное поражение в матче с «Амуром» (2:3 Б) и подчеркнул, что в хоккей играют не роботы, а люди, которым свойственно ошибаться.
«Конечно, очень обидно проигрывать, когда смогли сами хорошо начать и забить быстрые голы. Но из любого результата нужно извлекать уроки. Надеюсь, что сегодняшний урок будет полезным.
Хоккей – это игра. В неё играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил. Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается. Можно делать всё правильно, но соперник может быть лучше», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» впервые проиграл четыре стартовых матча сезона. «Амур» одержал вторую победу кряду.
- 11 сентября 2024
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