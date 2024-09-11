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Звягин: в хоккей играют не роботы и не на приставке. «Авангард» — не исключение из правил

Звягин: в хоккей играют не роботы и не на приставке. «Авангард» — не исключение из правил
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал обидное поражение в матче с «Амуром» (2:3 Б) и подчеркнул, что в хоккей играют не роботы, а люди, которым свойственно ошибаться.

«Конечно, очень обидно проигрывать, когда смогли сами хорошо начать и забить быстрые голы. Но из любого результата нужно извлекать уроки. Надеюсь, что сегодняшний урок будет полезным.

Хоккей – это игра. В неё играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил. Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается. Можно делать всё правильно, но соперник может быть лучше», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» впервые проиграл четыре стартовых матча сезона. «Амур» одержал вторую победу кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5)     2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4)     2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5)     2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5)     2:3 Дрозг – 65:00    
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