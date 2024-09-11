Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, сыграет ли Рид Буше в следующем матче

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос, сыграет ли нападающий Рид Буше в следующем матче. Американский форвард получил травму во время предсезонного матча и до сих пор не принял участие в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Сыграет ли Рид Буше в Новосибирске с «Сибирью»? И ждать ли в целом ротационных решений?

— По составу на следующий матч будем решать позже, завтра выходной у ребят, а у нас будет больше возможностей для анализа. Что касается травмированных, то мы рады, что прогресс идёт, и Рид Буше, и Марк Верба вышли на лёд, но пока катаются по своей программе», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду.