«Очень обидно. Всё было в наших руках». Защитник «Авангарда» Диц – о поражении от «Амура»

Защитник «Авангарда» Даррен Диц прокомментировал обидное поражение в матче с «Амуром» (2:3 Б), в котором омичи вели 2:0 по ходу третьего периода.

«Конечно, сейчас очень обидно. Всё было в наших руках, а в результате отдали одно очко. Но много положительных моментов, мы провели классную домашнюю серию. Хочу поблагодарить омских болельщиков, это для меня первый опыт играть четыре матча перед ними. Это было классно! Нам есть над чем работать, но в целом это было хорошее начало сезона.

Я бы не сказал, что мы расслабились. Вероятно, приняли несколько раз неправильные решения, но нужно отдать должное сопернику. Они – профессионалы, смогли добавить, и мы не справились.

Конечно, лучше всегда побеждать. Но такие ситуации бывают, нам нужно учиться на своих ошибках и не повторять их. Забивать же приятно, но особенно, когда это помогает команде выиграть. Сегодня, увы, не тот случай», – сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.