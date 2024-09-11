«А потом мы поговорили в раздевалке». Автор дубля высказался о волевой победе «Амура»

Нападающий «Амура» Девин Броссо оценил волевую победу в матче с «Авангардом» (3:2 Б). Хабаровский клуб уступал с разницей в две шайбы в середине третьего периода, но смог сравнять счёт на последней минуте основного времени встречи и вырвать победу по буллитам. На счету Броссо дубль.

«Мы медленно начали первый период, и этому не может быть оправдания. Но потом мы поговорили в раздевалке и выдали результат в следующих отрезках. В эпизоде с моим первым голом был потрясающий пас со стороны Ли, он просто отдал чётко в клюшку, а я уже увидел вратаря, обыграл и забил. Когда же делал дубль, то просто не понял, что произошло. Шевченко бросил, отскок, и я завершаю», – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.