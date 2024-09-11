«А потом мы поговорили в раздевалке». Автор дубля высказался о волевой победе «Амура»
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Нападающий «Амура» Девин Броссо оценил волевую победу в матче с «Авангардом» (3:2 Б). Хабаровский клуб уступал с разницей в две шайбы в середине третьего периода, но смог сравнять счёт на последней минуте основного времени встречи и вырвать победу по буллитам. На счету Броссо дубль.
«Мы медленно начали первый период, и этому не может быть оправдания. Но потом мы поговорили в раздевалке и выдали результат в следующих отрезках. В эпизоде с моим первым голом был потрясающий пас со стороны Ли, он просто отдал чётко в клюшку, а я уже увидел вратаря, обыграл и забил. Когда же делал дубль, то просто не понял, что произошло. Шевченко бросил, отскок, и я завершаю», – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Рейнгардт (Диц) – 01:00 (5x5) 2:0 Диц (Макеев) – 12:00 (5x4) 2:1 Броссо (Ли) – 52:19 (5x5) 2:2 Броссо (Шевченко, Бродхёрст) – 59:04 (6x5) 2:3 Дрозг – 65:00
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