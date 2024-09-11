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В матче «Витязя» и минского «Динамо» произошли две массовые потасовки во втором периоде

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и минским «Динамо». После второго периода впереди белорусский клуб со счётом 4:1.

Во втором периоде встречи произошли две массовые потасовки, в которых сразу несколько хоккеистов обеих команд получили малые штрафы за грубость. По двойному малому штрафу получили Андрей Чивилёв и Роман Горбунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Вторая потасовка произошла через пару минут. Нападающему «Динамо» Даниилу Сотишвили не понравился жёсткий силовой приём против товарища по команде, и он набросился на оппонента, за что получил малый штраф за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.