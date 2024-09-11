Форвард «Спартака» назвал три лучшие вещи в НХЛ и рассказал, как в Америке называют лигу

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка назвал три лучшие вещи в НХЛ и рассказал, как в Америке называют лигу.

— Сможешь назвать три лучшие вещи в НХЛ?

— (широко улыбается) Очень комфортно. Очень хорошая еда – куча еды, постоянно, везде! И, я думаю, это лучшая лига в мире.

— Что ты имеешь в виду под «комфортом»?

— Сервис для игроков, отношение к хоккеистам, то, как с игроками обращаются. В НХЛ хотят поместить тебя в зону комфорта, где ты будешь чувствовать себя хорошо и сможешь хорошо играть.

— А под едой ты имел в виду стейки?

— (смеётся) Да-а-а. Необязательно, что это была лучшая еда, которую я когда-либо ел, но там еда везде, всегда! В самолётах, в раздевалках, после матчей, до матчей – еда везде. В НХЛ лигу называют «Никогда-Не-Будешь-Голодным-Лига».

— Там сложно не растолстеть…

— (улыбается) Не так уж сложно! Ты должен следить за тем, что ты ешь, но вся пища – здоровая, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате» завтра, 12 сентября, в 8:00 мск.