Адам Ружичка объяснил, почему решил перейти в «Спартак»

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка объяснил, почему решил перейти в стан красно-белых. Ранее форвард выступал в АХЛ и НХЛ.

— Почему ты выбрал «Спартак»?

— Потому что здесь играет член моей семьи (Адам имеет в виду своего шурина Михала Чайковски — защитника «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), я многое слышал о команде. «Спартак» — очень атакующая и молодая команда. Это был очень лёгкий выбор для меня. Я также хотел играть в Москве (улыбается). Так что было достаточно легко решить, где я проведу этот сезон.

— Были ли у тебя другие предложения из КХЛ, Европы или Америки?

— Не думаю, что нам стоит говорить об этом – сейчас я игрок «Спартака», и я сосредоточен на игре за «Спартак», — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате» завтра, 12 сентября, в 8:00 мск.