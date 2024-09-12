Канадский нападающий «Амура» назвал плюсы полуторамесячной поездки хабаровского клуба

Нападающий «Амура» Девин Броссо назвал плюсы полуторамесячной поездки хабаровского клуба. Команда отсутствовала в Хабаровске с 1 августа, так как всю предсезонную подготовку провела на Западе, а первая серия матчей в новом сезоне была выездной.

«Отличный матч получился в плане эмоций, была большая поддержка хозяев со стороны их фанатов. Самое важное, что мы такой победой завершаем наш тяжёлый полуторамесячный выезд. В этой поездке мы сплотились как команда, постоянно проводили время вместе, и хорошо проводили время. И, конечно, мы с нетерпением ждём возвращения в Хабаровск. Очень хочется выступить перед болельщиками, которые нас очень ждут», – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.