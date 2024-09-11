Козлов рассказал, почему в матче с «Автомобилистом» было много стычек и удалений

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победной встречи с «Автомобилистом» (5:3) и рассказал, почему матч изобиловал стычками и штрафными минутами.

«Хорошее начало с нашей стороны, потом ребята молодцы, выстояли дважды «три на пять». Очень здорово, что после этого забили первый гол, это важно особенно после удаления. Второй период сегодня выглядел не так плохо, но был рваный ритм, много удалений. В концовке ребята блокировали, принимали правильные решения. И Вязовой молодец. Несмотря на пропущенные голы, я им доволен.

– Сегодня было много силовых единоборств.

— Сегодня был важный и эмоциональный матч с серьёзным соперником. Играя с такой мастеровитой командой, которая имеет хороший потенциал и в атаке, и в обороне, ты должен в них врезаться. Это выбивает из них силы и заставляет принимать поспешные решения, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.