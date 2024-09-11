Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон». Заварухин о поражении от «Салавата»

«Нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон». Заварухин о поражении от «Салавата»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:5) и отметил, что команде пора забыть успешный прошлый сезон и начинать работать.

«Считаю, что было хорошее начало с нашей стороны, заработали удаление и получили двойное преимущество, которое не смогли реализовать. Соперник нас за это наказал. Когда не забиваешь ты, имея такое преимущество – забивают тебе – это хоккейный закон. Соперник смог реализовать своё численное преимущество. Наверное, игра в неравных составах и решила исход матча. Хотя у нас были хорошие шансы, мы 16 минут играли в большинстве.

Надо отдать должное «Салавату Юлаеву»: они быстро накатывались, и наши хоккеисты не успевали принять правильное решение. Опять же скажу, что это заслуга игроков «Салавата Юлаева». Нужно, наверное, всем задуматься и продолжать работать, как это было в том сезоне. Всей команде, всем нам нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон. Никто просто так отдавать очки не будет», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 11:45 (5x5)     1:1 Меркли (Зборовский, Трямкин) – 12:30 (5x5)     2:1 Шаров (Ремпал, Тодд) – 20:19 (5x4)     3:1 Хмелевски (Шаров, Ремпал) – 34:26 (5x4)     4:1 Панин – 40:41 (5x5)     4:2 Романцев (Денежкин, Каштанов) – 44:34 (5x5)     5:2 Шаров (Ремпал, Кузьмин) – 45:10 (5x5)     5:3 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 45:23 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в результативном матче с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android