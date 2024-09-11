«Нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон». Заварухин о поражении от «Салавата»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:5) и отметил, что команде пора забыть успешный прошлый сезон и начинать работать.

«Считаю, что было хорошее начало с нашей стороны, заработали удаление и получили двойное преимущество, которое не смогли реализовать. Соперник нас за это наказал. Когда не забиваешь ты, имея такое преимущество – забивают тебе – это хоккейный закон. Соперник смог реализовать своё численное преимущество. Наверное, игра в неравных составах и решила исход матча. Хотя у нас были хорошие шансы, мы 16 минут играли в большинстве.

Надо отдать должное «Салавату Юлаеву»: они быстро накатывались, и наши хоккеисты не успевали принять правильное решение. Опять же скажу, что это заслуга игроков «Салавата Юлаева». Нужно, наверное, всем задуматься и продолжать работать, как это было в том сезоне. Всей команде, всем нам нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон. Никто просто так отдавать очки не будет», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.