Минское «Динамо» уверенно обыграло «Витязь» в гостевом матче

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и минским «Динамо». Уверенную победу одержал белорусский клуб со счётом 5:1.

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Диллон Дюбе и Илья Усов. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Фредерик Готье. Отметим, что во втором периоде произошли две массовые потасовки с обоюдными удалениями за грубость. Всего в матче на двоих команды получили 17 малых штрафов.

Минское «Динамо» одержало вторую победу в трёх стартовых встречах нового сезона КХЛ. «Витязь» потерпел второе поражение в четырёх матчах стартовавшего сезона КХЛ.