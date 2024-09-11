Минское «Динамо» уверенно обыграло «Витязь» в гостевом матче
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и минским «Динамо». Уверенную победу одержал белорусский клуб со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков – 02:47 (5x5) 0:2 Пинчук (Энас) – 06:26 (5x5) 0:3 Горбунов (Мелош, Бориков) – 14:34 (5x5) 1:3 Готье (Бучельников, Головков) – 16:24 (5x5) 1:4 Дюбе (Шипачёв) – 33:53 (5x4) 1:5 Усов (Гросс, Дюбе) – 44:07 (5x4)
В составе минчан заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Диллон Дюбе и Илья Усов. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Фредерик Готье. Отметим, что во втором периоде произошли две массовые потасовки с обоюдными удалениями за грубость. Всего в матче на двоих команды получили 17 малых штрафов.
Минское «Динамо» одержало вторую победу в трёх стартовых встречах нового сезона КХЛ. «Витязь» потерпел второе поражение в четырёх матчах стартовавшего сезона КХЛ.
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