Канадский форвард «Салавата» Ремпал оценил атмосферу на домашних матчах в Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценил победу над «Автомобилистом» (5:3) и оценил атмосферу на домашних матчах в Уфе.

– Мы прекрасно понимали, что нас ждёт серьёзный соперник. Здорово провели встречу, будем продолжать действовать в том же духе.

– Вам удалось сделать три голевые передачи. Как оцените свою адаптацию в команде?

– Ключевое, что надо держаться дальше от негативных эмоций, когда что-то не получается. Думаю, удалось сегодня помочь команде.

– Как оцените домашнюю серию и атмосферу в Уфе?

– Невероятно классная атмосфера, каждый раз полные трибуны. Даже соперники отмечают, что в Уфе здорово болеют.

– Какие ожидания от выездной серии?

– Мы должны сфокусироваться на победе и на своей игре. На протяжении всей предсезонки мы почти всё время находились в Уфе, так что будет классно сменить обстановку, — цитирует Ремпала пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий сыграл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.