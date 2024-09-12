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«Устрашающий, когда работает». Ружичка рассказал об игре под руководством Дэррила Саттера

«Устрашающий, когда работает». Ружичка рассказал об игре под руководством Дэррила Саттера
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Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал об игре в «Калгари» под руководством Дэррила Саттера.

— Ты выступал под руководством Дэррила Саттера. Его считают одним из самых жёстких тренеров в НХЛ современной эпохи. Как тебе работалось под его руководством?
— Я играл не так много при нём, он предпочитал выпускать других парней. Но Саттер был великолепным тренером. Он закалял тебя, потому что хотел, чтобы ты добился успеха. Когда он был спокоен и ничего тебе не говорил, переставал делать замечания, то ему было уже плевать на тебя. Так что, когда он поддевал тебя, когда говорил, что что-то нужно делать по-другому, или когда орал на тебя, то, на мой взгляд, делал это, потому что ему было не всё равно.

Да, это было тяжело, но я думаю, что он был очень хорошим тренером. А когда мы выходили из раздевалки и оказывались вне мира хоккея, он становился очень добрым, внимательным и заботливым человеком, он всегда был готов помочь.

— Получается, Саттер не настолько устрашающий человек?
(смеётся) Он устрашающий, когда работает. Такой имидж он хочет создать. Он хочет, чтобы его образ был таким. Но мне кажется, что внутри он очень добрый и любящий человек, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
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