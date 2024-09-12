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«У России много сходств со Словакией». Легионер «Спартака» — о различиях стран

«У России много сходств со Словакией». Легионер «Спартака» — о различиях стран
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Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка заявил, что Россия имеет много сходств со Словакией.

— После практически месяца здесь как тебе вообще в России? Заметил ли какие-то особенности, отличия?
— Здесь много сходств с домом, со Словакией. Схожий образ мышления, схожие реакции людей, схожая еда. Это всё немного отличается от того, что было в США, в этом заключаются основные отличия.

Но у России много сходств со Словакией, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ружичка начал прошлый сезон Национальной хоккейной лиги в «Калгари Флэймз», где провёл 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Позже форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона Койотс». В новом клубе он сыграл в трёх матчах, не набрав результативных баллов. В межсезонье форвард пополнил состав «Спартака».

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
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