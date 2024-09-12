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«Никто не даст тебе чего-то просто так». Словацкий легионер КХЛ оценил свой опыт в НХЛ

«Никто не даст тебе чего-то просто так». Словацкий легионер КХЛ оценил свой опыт в НХЛ
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Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил свой опыт игры в НХЛ, в которой он провёл четыре сезона.

— Немного хотел бы поговорить об НХЛ. Ты провёл там четыре сезона. Как оценишь свой опыт в НХЛ?
— Он оказался не таким, какого я хотел. Иногда было немного тяжело. У меня были и хорошие, и плохие моменты во время игры там. В целом я многое узнал, это был хороший опыт для меня. Сейчас я просто расту, чтобы стать более хорошим хоккеистом.

Четыре года в НХЛ были тяжёлыми, но хорошими. То, что я могу усвоить из этого опыта: нельзя ничего принимать как должное. Никто не даст тебе чего-то просто так, ты сам должен всего добиться, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
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