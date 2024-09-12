Ружичка: молодые хотят играть в НХЛ и забирают работу у парней постарше. А тем не нравится

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка заявил, что молодые игроки подпирают более опытных и занимают их места в НХЛ.

— ЦСКА массово усилился россиянами из НХЛ, подписав шесть игроков. Часть экспертов связывает это с повышением конкуренции в НХЛ. На твой взгляд, стала ли лига за последние годы ещё более конкурентной?

— Да, потому что много молодых игроков попадает в основу клубов. Многие 18-летние, 19-летние, 20-летние ребята хотят играть в НХЛ, где они забирают работу у парней постарше. А старшим это не нравится, верно (улыбается)? Так что НХЛ становится более конкурентной — внутри самих команд и как лига в целом. Ты видишь, что каждый год кубок выигрывает новая команда, не какой-то один клуб. Победитель всегда меняется, это всегда кто-то новый. Так что, думаю, НХЛ — очень конкурентная лига, и она движется в правильном направлении, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.