Экс-игрок «Калгари» рассказал, верит ли, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал, верит ли, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне.

— За время в НХЛ ты провёл сразу четыре матча с «Вашингтоном» и в них забил столько же, сколько и Александр Овечкин, — у вас по три гола. Что думаешь об игре Ови? Каково это — встретиться с ним вживую, на льду?

— Очень легко ответить на этот вопрос — он легенда. Легендарный хоккеист! Я надеюсь, он забьёт достаточно голов, чтобы обойти Гретцки. Сколько ему осталось?

— 42 гола.

— Вот, да. Я надеюсь, что он сделает это. В этом сезоне (улыбается)!

Очень приятно играть с такими хоккеистами. Когда ты растёшь, взрослеешь, то много следишь за ними. А затем выходишь против них на лёд… Ты ждёшь этого, будучи молодым, надеешься на это. Когда это происходит, это потрясающий момент. Это было круто, отличные игры.

— Получается, ты веришь, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Надеюсь на это, да, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.