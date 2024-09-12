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Словацкий форвард «Спартака» назвал имя российского хоккеиста, за которым следил в детстве

Словацкий форвард «Спартака» назвал имя российского хоккеиста, за которым следил в детстве
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Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка заявил, что в детстве следил за игрой российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

— Следил ли за какими-нибудь российскими хоккеистами в детстве?
— Малкин! Я старался играть как он. Когда я играл в НХЛ, то равнялся на него и старался формировать свою игру в его стиле, играть как он, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
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