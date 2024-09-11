Нападающий «Салавата Юлаева» Шаров оценил свой дубль в ворота «Автомобилиста»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров оценил свой дубль в ворота «Автомобилиста» (5:3) и отметил отличную игру в меньшинстве уфимской команды, которая придала эмоций для победы.

«Хорошие эмоции, всегда приятно выигрывать, тем более перед своими болельщиками. Будем стараться не останавливаться на достигнутом. На старте встречи было много удалений, но парни молодцы, выстояли в меньшинстве. Конечно, когда играешь «три на пять», а соперник не забивает, это даёт уверенности.

– Вы оформили дубль, набрали 250-е очко в КХЛ. Насколько важно было на старте сезона прервать голевое затишье?

– Конечно, это важно, всегда хочется забивать и набирать очки. Чем раньше это происходит, тем лучше, — цитирует Шарова пресс-служба клуба.