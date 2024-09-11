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Нападающий «Салавата Юлаева» Шаров оценил свой дубль в ворота «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шаров оценил свой дубль в ворота «Автомобилиста»
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров оценил свой дубль в ворота «Автомобилиста» (5:3) и отметил отличную игру в меньшинстве уфимской команды, которая придала эмоций для победы.

«Хорошие эмоции, всегда приятно выигрывать, тем более перед своими болельщиками. Будем стараться не останавливаться на достигнутом. На старте встречи было много удалений, но парни молодцы, выстояли в меньшинстве. Конечно, когда играешь «три на пять», а соперник не забивает, это даёт уверенности.

– Вы оформили дубль, набрали 250-е очко в КХЛ. Насколько важно было на старте сезона прервать голевое затишье?
– Конечно, это важно, всегда хочется забивать и набирать очки. Чем раньше это происходит, тем лучше, — цитирует Шарова пресс-служба клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 11:45 (5x5)     1:1 Меркли (Зборовский, Трямкин) – 12:30 (5x5)     2:1 Шаров (Ремпал, Тодд) – 20:19 (5x4)     3:1 Хмелевски (Шаров, Ремпал) – 34:26 (5x4)     4:1 Панин – 40:41 (5x5)     4:2 Романцев (Денежкин, Каштанов) – 44:34 (5x5)     5:2 Шаров (Ремпал, Кузьмин) – 45:10 (5x5)     5:3 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 45:23 (5x5)    
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