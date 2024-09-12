«Он играет дольше, чем я живу!» Ружичка рассказал, почему считает Ягра своим кумиром

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал, почему считает легендарного форварда Яромира Ягра своим кумиром.

— Недавно ты называл Ягра своим кумиром. Что тебя восхищает в нём?

— (смеётся) Он играет дольше, чем я живу! Я следил за ним, за его игрой с тех пор, когда был ребёнком. То, что он делал на льду, было невероятно. Второй лучший бомбардир в истории НХЛ! Думаю, Ягр — кумир для многих игроков. Всё, что он делал, и всё, что он до сих пор даёт миру хоккея, — вот почему я назвал его имя.

— Как, на твой взгляд, Яромир даже в 52 года умудряется играть на высоком уровне?

— Без понятия! Может быть, какая-то магия (улыбается), — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.