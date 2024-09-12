Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он играет дольше, чем я живу!» Ружичка рассказал, почему считает Ягра своим кумиром

«Он играет дольше, чем я живу!» Ружичка рассказал, почему считает Ягра своим кумиром
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал, почему считает легендарного форварда Яромира Ягра своим кумиром.

— Недавно ты называл Ягра своим кумиром. Что тебя восхищает в нём?
(смеётся) Он играет дольше, чем я живу! Я следил за ним, за его игрой с тех пор, когда был ребёнком. То, что он делал на льду, было невероятно. Второй лучший бомбардир в истории НХЛ! Думаю, Ягр — кумир для многих игроков. Всё, что он делал, и всё, что он до сих пор даёт миру хоккея, — вот почему я назвал его имя.

— Как, на твой взгляд, Яромир даже в 52 года умудряется играть на высоком уровне?
— Без понятия! Может быть, какая-то магия (улыбается), — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android