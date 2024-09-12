Экс-нападающий «Калгари» объяснил, почему Малкина недооценивают в НХЛ

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка объяснил, почему российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина недооценивают в НХЛ. Россиянин не был выбран в топ-100 лучших игроков за всю историю лиги.

— Не думаешь, что Малкина недооценивают в НХЛ?

— Да. Он недооценённый игрок, очень недооценённый. Несмотря на его возраст, на его мастеровитость, на всё, что он сделал, на три Кубка Стэнли. Он очень-очень недооценённый игрок, который всегда был очень хорошим хоккеистом.

— Почему, на твой взгляд, его так недооценивают в НХЛ?

— В наше время многое зависит от СМИ. Кого СМИ решат сделать популярным или сбросить с вершины, тот игрок в твоих глазах, в глазах болельщиков будет популярным или перестанет быть популярным. Мне кажется, журналисты просто не говорили о Малкине столько, сколько должны были. Он не получил столько известности, сколько заслуживал. Вот почему, на мой взгляд, его так недооценивают, почему люди не особо много говорят о нём, — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.