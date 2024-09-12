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Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
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Словацкий нападающий обратился к фанатам ХК «Спартак» известной цитатой из мира бокса

Словацкий нападающий обратился к фанатам ХК «Спартак» известной цитатой из мира бокса
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Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка обратился к фанатам красно-белых известной цитатой из мира бокса.

— Что бы ты хотел сказать болельщикам «Спартака»?
— Всё просто. Приходите на каждый матч, на какой только сможете. Поддерживайте так громко, как только сможете. Надеюсь, что скоро увижусь с вами. And let's get ready to rumble! (Ружичка использовал известнейшую фразу конферансье из мира бокса и реслинга Майкла Баффера, которая переводится как «Приготовимся к рубилову!» — Прим. «Чемпионата»), — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ружичка заключил со «Спартаком» контракт на один год в конце мая. Ранее нападающий выступал за различные клубы в АХЛ и НХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Ружичкой читайте на «Чемпионате»:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
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