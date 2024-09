Словацкий нападающий обратился к фанатам ХК «Спартак» известной цитатой из мира бокса

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка обратился к фанатам красно-белых известной цитатой из мира бокса.

— Что бы ты хотел сказать болельщикам «Спартака»?

— Всё просто. Приходите на каждый матч, на какой только сможете. Поддерживайте так громко, как только сможете. Надеюсь, что скоро увижусь с вами. And let's get ready to rumble! (Ружичка использовал известнейшую фразу конферансье из мира бокса и реслинга Майкла Баффера, которая переводится как «Приготовимся к рубилову!» — Прим. «Чемпионата»), — сказал Ружичка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ружичка заключил со «Спартаком» контракт на один год в конце мая. Ранее нападающий выступал за различные клубы в АХЛ и НХЛ.