«Песком вместе посыпаем, 75 лет на двоих». Панин — об игре в паре с Хафизуллиным

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об игре с Динаром Хафизуллиным в одной паре обороны уфимского клуба. Возраст Панина — 38 лет, Хафизуллина — 35 лет.

– Как играется с Хафизуллиным?

– Ездим, песком вместе посыпаем, 75 лет [на двоих]. Да нет, классно на самом деле, без шуток. Динар опытный парень, нет такого, что нам нужно сыграться, еще каких-то тонкостей, мелочей. Сразу есть понимание, поэтому приятно играть с таким партнером.

– В плане психологии то, что вы общаетесь, сидите рядом в раздевалке, помогает на льду?

– Мы даже на скамейке рядом садимся. Конечно, помогает. Все всегда из мелочей складывается, – цитирует Панина пресс-служба клуба.

В матче с «Автомобилистом» уфимский «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 5:3, а Панин стал автором победного гола.