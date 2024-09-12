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Михаил Григоренко: я ещё стараюсь понять требования Ротенберга в СКА

Михаил Григоренко: я ещё стараюсь понять требования Ротенберга в СКА
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Нападающий СКА Михаил Григоренко рассказал об адаптации в петербургском клубе и ответил на вопрос, чем отличается игровой стиль петербургских армейцев от ЦСКА, где хоккеист выступал всю свою карьеру в КХЛ ранее.

– В чём отличия хоккея ЦСКА от хоккея СКА?
– Не хочу сравнивать два стиля. В СКА мы стараемся играть быстро. Не делать пустых поперечных передач, не терять шайбу. Стараемся больше бросать и закидывать шайбы за спину сопернику.

– Вы уже адаптировались к требованиям Ротенберга?
– Понятно, что я ещё стараюсь всё понять. Не всё всегда получается, но я продолжаю работать и стараться слушать указания и выполнять установку, – цитирует Григоренко Metaratings.ru.

Григоренко перешёл в СКА в прошедшее межсезонье. Ранее форвард с 2017 года выступал за ЦСКА, с которым стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне за три матча в составе петербургских армейцев Григоренко набранными очками не отметился.

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