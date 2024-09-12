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Бабаев объяснил, почему Евгений Кузнецов пока ярко не проявляет себя на старте сезона КХЛ

Бабаев объяснил, почему Евгений Кузнецов пока ярко не проявляет себя на старте сезона КХЛ
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, заявил, что пока рано делать выводы об игре форварда, перешедшего в межсезонье из НХЛ, и напомнил, что петербургская команда перенесла тяжёлые тренировки.

«Хорошо, что разбирают каждый его шаг, и критика — это нормально. Евгений к этому привык. Если кто-то думал, что он начнёт разрывать лигу с первого дня, то такого не будет. Посмотрим, что будет через месяц, в СКА будет совершенно другая команда. Не забывайте, какие там были нагрузки в межсезонье, подготовка очень тяжёлая. Поэтому команда пока не в лучшей физической форме, и это сказывается на результате. Плюс Роман Борисович смотрит сочетания», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Вернувшийся из НХЛ форвард за три проведённых матча нового сезона отметился одной заброшенной шайбой.

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