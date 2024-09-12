Бабаев объяснил, почему Евгений Кузнецов пока ярко не проявляет себя на старте сезона КХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, заявил, что пока рано делать выводы об игре форварда, перешедшего в межсезонье из НХЛ, и напомнил, что петербургская команда перенесла тяжёлые тренировки.

«Хорошо, что разбирают каждый его шаг, и критика — это нормально. Евгений к этому привык. Если кто-то думал, что он начнёт разрывать лигу с первого дня, то такого не будет. Посмотрим, что будет через месяц, в СКА будет совершенно другая команда. Не забывайте, какие там были нагрузки в межсезонье, подготовка очень тяжёлая. Поэтому команда пока не в лучшей физической форме, и это сказывается на результате. Плюс Роман Борисович смотрит сочетания», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Вернувшийся из НХЛ форвард за три проведённых матча нового сезона отметился одной заброшенной шайбой.