Жена Годро показала фотографию Джонни и Кофилда с чемпионата мира в Остраве

Жена Джонни Годро показала фотографию своего мужа нападающего Коула Кофилда с чемпионата мира в Остраве, где оба хоккеиста выступали в составе сборной США. Оба хоккеиста идут в обнимку, а на Кофилде надета куртка с фамилией Годро. Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд сменит номер в память о Джонни Годро. Номер 22 он сменит на номер 13.

«Джонни так гордился бы этим поступком. Коул надел мою куртку во время ночной прогулки на чемпионате мира в Остраве», — написала Мередит Годро в своём аккаунте в соцсети.

Фото: аккаунт в соцсети Мередит Годро

Напомним, 31-летний форвард «Коламбуса» Джонни Годро трагически погиб вместе со своим братом Мэттью. Они катались вечером на велосипеде, когда их сбил водитель автомобиля, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.