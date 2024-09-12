«Спартак» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В шести личных встречах прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал четыре победы. В конце августа эти команды встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. В том матче «Спартак» одержал волевую победу по буллитам. Отметим, что большинство матчей в прошлом сезоне между этими командами выдались крайне результативными.

В текущем сезоне «Спартак» одержал две победы в трёх матчах, «Динамо» выиграло лишь одну игру из трёх.