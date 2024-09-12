«Столото» запустил спортивный дизайн «КХЛ» для лотереи «КЕНО»

К старту сезона КХЛ распространитель гослотерей «Столото» запустил дополнительный дизайн в лотерее «КЕНО» под названием «КХЛ».

Задача участника состоит в том, чтобы угадать, каких чисел в выигрышной комбинации будет больше – чётных, нёчетных или их будет поровну. В новом дизайне «КХЛ» в игровом поле представлены две картинки с изображением действующих команд-участниц турнира, а также кнопка «ничья». Каждому элементу присвоена своя характеристика – чётность, нёчетность или поровну. Участнику необходимо выбрать победное изображение.

Дизайн «КХЛ» является одним из способов игры в «КЕНО», а не отдельной лотереей, поэтому не повлиял на нумерацию тиражей. Картинки игрового поля «КХЛ» меняются согласно расписанию Континентальной хоккейной лиги. Ежедневно участники лотереи могут выбирать изображения команд актуальных матчей лиги. Выигрышная комбинация формируется заново в каждом тираже.

Лотерея «КЕНО» предполагает три способа игры: «Угадайте столбец», «Угадайте числа» и «Выбор чётности», который и получил дизайн «КХЛ», уже доступный в основной и мобильной версии сайта «Столото». Организатором лотереи «КЕНО» является Министерство финансов Российской Федерации, оператором – ООО «Спортлото».

«Столото» использует множество инструментов, в том числе создает новые дизайны уже полюбившихся лотерей, ориентированные на разную аудиторию. И хоккей, и способ игры «Выбор чётности» в лотерее «КЕНО» отличаются динамичностью, поэтому мы решили объединить их в новом дизайне под названием «КХЛ». У хоккея в России огромное количество поклонников, и надеемся, что болельщики высоко оценят новинку от «Столото», – отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото».