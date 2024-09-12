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Бывший тренер ЦСКА объяснил составляющие успеха «Локомотива» на старте сезона КХЛ

Бывший тренер ЦСКА объяснил составляющие успеха «Локомотива» на старте сезона КХЛ
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Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался о лидерстве «Локомотива» в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб выиграл все три стартовых матча нового сезона.

«Сила нынешнего «Локомотива» – в его системности. Каждый хоккеист во всех трёх зонах знает свои функции и свою меру ответственности. Всё обговорено, расписано и разжёвано ещё перед игрой. Если требования не выполняются, то хоккеист уходит в ротацию, тем более что конкуренция внутри команды есть.

Все эти базовые принципы были сформированы не сегодня и не вчера, а ещё во второй половине десятых годов в ЦСКА. Началось с Дмитрия Квартальнова, продолжилось Игорем Никитиным. Потом это подхватил и развил Сергей Фёдоров. В двух последних штабах мне посчастливилось работать и выигрывать.

Зная всю эту систему, лидерством «Локомотива» не удивлён. Команда летом сохранила состав и усилилась Александром Радуловым. Было бы удивительно, если бы в таких условиях «Локомотив» притормозил. А то, что он рванул со старта, – закономерность», – цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.

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