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Буцаев: Кузнецов давно всем всё доказал, главное, чтобы он держал этот уровень

Буцаев: Кузнецов давно всем всё доказал, главное, чтобы он держал этот уровень
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Олимпийский чемпион, бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Вячеслав Буцаев оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА и заявил, что форвард уже давно доказал свой звёздный статус. Российский нападающий на протяжении последних десяти лет выступал в НХЛ, где стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном».

«СКА в межсезонье сделал селекцию с заявкой на выигрыш Кубка Гагарина, и самым громким и ярким приобретением стал Евгений Кузнецов. Он уже давно сделал себя звездой, поэтому здесь какие-то дополнительные эпитеты ни к чему. Он уже всем всё доказал. Евгений Кузнецов — это действительно тот игрок, который может привнести в нашу лигу и в частности в СКА что-то новое. Конечно, благодаря опыту и мастерству Кузнецова его партнёры по команде будут становиться сильнее. Мы знаем, что Евгений Кузнецов – это игрок с большим именем, игрок звёздного статуса. Главное, чтобы он держал этот уровень, — цитирует Буцаева «РБ Спорт».

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