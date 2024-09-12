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ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородском «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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X
П2

В четырёх матчах прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между этими командами московские армейцы одержали три победы. 31 августа на Кубке мэра Москвы победу праздновали хоккеисты ЦСКА со счётом 3:1.

В текущем сезоне армейцы одержали две победы в трёх стартовых матчах под руководством нового тренерского штаба во главе с Ильёй Воробьёвым. Нижегородское «Торпедо» после двух поражений на старте сезона смогло одержать победу над «Автомобилистом» (3:1).

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