Назаров поделился ожиданиями от матча форварда СКА Кузнецова с родным «Трактором»

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча форварда СКА Евгения Кузнецова с родным «Трактором». Встреча пройдёт сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«В КХЛ сегодня очень насыщенный день, нас ждут сразу несколько топ-матчей. Конечно, понаблюдаю за игрой между СКА и «Трактором»: Евгений Кузнецов выйдет на лёд против родной команды. До сих пор прекрасно помню, как совсем юный Женя у меня в «Тракторе» забросил свою первую шайбу в большом хоккее, которая в итоге оказалась победной. Уже тогда было ясно, что Женю ждёт большое будущее.

В свою очередь, в Северной Америке хоккейный сезон стартует только в октябре, а пока нашим недругам совсем не до спорта. Посмотрите на разницу между Россией и США: у них нет сплочённости среди граждан, судя по недавним дебатам, царит сплошное недопонимание и раздрай, что очень хорошо для нас. У нас всё наоборот и в обществе есть понимание: все мы сплотились вокруг нашего национального лидера, встали плечом к плечу и помогаем друг другу в трудную минуту, поэтому победа всегда будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.