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Нападающий «Трактора» — о работе с Гру: позитив в раздевалке, профессионализм на льду

Нападающий «Трактора» — о работе с Гру: позитив в раздевалке, профессионализм на льду
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что главный тренер «Трактора» Бенуа Гру никому в команде не позволяет играть спустя рукава, а в раздевалке создаёт очень дружелюбную атмосферу.

— Как вы можете описать Бенуа Гру после месяца совместной работы?
— Ничего нового не скажу, ничего, кроме того, что сказано ранее. Чёткое разграничение личного и рабочего — в раздевалке всё позитивно, доброжелательно, человеческое отношение, дружелюбные отношения внутри коллектива. Как только выходишь на лёд, всё переходит в профессиональный формат, высокие требования, высокие стандарты у Бенуа. Сразу чувствуется, что никому не позволяется работать спустя рукава, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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