Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе, который привёл к результативной игре в матче с «Автомобилистом» (5:3).

«Очень много удалений с обеих сторон, много брака, но это связано со льдом. Много голов, зрителям, надеюсь, понравилось.

– Третий период был как кошки-мышки, то вы забили, то соперник забивает ответный гол. Что это было — нехватка внимания или просто расслабились?
– Да нет, это лёд плохой, всё от этого. Много отскоков неожиданных, трудно играть в хоккей. Тут получилась такая игра, как, кто играл на зимней классике, они поймут. Много ряби, шайба прыгает, качество игры сразу теряется, шайбы из ниоткуда получаются, — цитирует Кузьмина «Молодёжная газета».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 11:45 (5x5)     1:1 Меркли (Зборовский, Трямкин) – 12:30 (5x5)     2:1 Шаров (Ремпал, Тодд) – 20:19 (5x4)     3:1 Хмелевски (Шаров, Ремпал) – 34:26 (5x4)     4:1 Панин – 40:41 (5x5)     4:2 Романцев (Денежкин, Каштанов) – 44:34 (5x5)     5:2 Шаров (Ремпал, Кузьмин) – 45:10 (5x5)     5:3 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 45:23 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в результативном матче с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android