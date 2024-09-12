Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе, который привёл к результативной игре в матче с «Автомобилистом» (5:3).
«Очень много удалений с обеих сторон, много брака, но это связано со льдом. Много голов, зрителям, надеюсь, понравилось.
– Третий период был как кошки-мышки, то вы забили, то соперник забивает ответный гол. Что это было — нехватка внимания или просто расслабились?
– Да нет, это лёд плохой, всё от этого. Много отскоков неожиданных, трудно играть в хоккей. Тут получилась такая игра, как, кто играл на зимней классике, они поймут. Много ряби, шайба прыгает, качество игры сразу теряется, шайбы из ниоткуда получаются, — цитирует Кузьмина «Молодёжная газета».
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 11:45 (5x5) 1:1 Меркли (Зборовский, Трямкин) – 12:30 (5x5) 2:1 Шаров (Ремпал, Тодд) – 20:19 (5x4) 3:1 Хмелевски (Шаров, Ремпал) – 34:26 (5x4) 4:1 Панин – 40:41 (5x5) 4:2 Романцев (Денежкин, Каштанов) – 44:34 (5x5) 5:2 Шаров (Ремпал, Кузьмин) – 45:10 (5x5) 5:3 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 45:23 (5x5)
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